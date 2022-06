Westerland auf Sylt, Binz auf Rügen, die Norddeich Mole vor den ostfriesischen Inseln: Hamburger können von Juli bis August mit der Bahn zu vielen Orten an Deutschlands Küsten pendeln, beliebig oft mit jeweils maximal einmal Umsteigen für insgesamt nur 27 Euro. Das ist in diesem Sommer möglich, dank 9-Euro-Ticket. Es gilt in diesen Monaten bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs in der 2. Klasse - egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern. Ausgenommen sind lediglich die Angebote des Fernverkehrs: ICE, Intercity und Eurocity, die grünen Flixzüge und Fernbusse.

So weit kommen Sie mit dem 9-Euro-Ticket von Bahnhöfen in:

Aber auch mit Regionalbahnen kommt man weit, theoretisch zu jeder beliebigen Haltestelle im deutschen Schienennetz. Praktisch müssten Reisende dafür extreme Strapazen in Kauf nehmen. Bei drei Umstiegen dürfte die Schmerzgrenze für die meisten erreicht oder bereits überschritten sein. Die Karte zeigt deshalb, welche Orte direkt oder mit maximal dreimal Umsteigen mit Regionalzügen erreichbar sind.

9-Euro-Ticket: Vom Hauptbahnhof bis nach Nürnberg

Als Startbahnhöfe sind alle Station innerhalb des Tarifgebiets des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) auswählbar, an denen Regionalbahnen verkehren. Busse, U-Bahnen und S-Bahnen sind nicht als Starts berücksichtigt. Für jede Umsteige-Szenario wird angezeigt, welches das nach Luftlinie am weitesten entfernte Bahn-Reiseziel ist. Dabei wird deutlich: Mit den Regios kommt man recht weit in die Ferne: So schafft man es mit dreimal Umsteigen vom Hamburger Hauptbahnhof auch nach Bayern zum Nürnberger Hauptbahnhof, 463 Kilometer Luftlinie entfernt. Das dauert dann aber allerdings ist auch rund zehn Stunden.

Was die Karte zeigt - und was nicht Die Anwendung basiert auf Soll-Fahrplandaten und bildet damit die angefahrenen Haltestellen im Regionalverkehr ab (Stand: 22. Kalenderwoche). Es sind grundsätzlich alle Stationen brücksichtigt, an denen Regionalzüge und S-Bahnen halten.



Diese Linien sind nicht in den Daten enthalten: RE 5 Cuxhaven - Hamburg, RB 33 Cuxhaven - Buxtehude, die Linien von Erixx in Niedersachsen. Ausgenommen sind auch Züge des Fernverkehrs (z.B. Intercity-Züge), in denen in Ausnahmen abschnittsweise das 9-Euro-Ticket gilt.

Streckenplaner: Erreichbare Bahn-Ziele als Inspiration

Die Karte gibt einen generellen Überblick über erreichbare Reiseziele und kann so der Inspiration für die Reiseplanung mit dem 9-Euro-Ticket dienen. Sie ersetzt aber keine Fahrplanauskunft und erhebt bei wechselnden Fahrplanangeboten keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Informationen sind ohne Gewähr.

Insbesondere sind in der Realität die hier ermittelten Verbindungen nicht an jedem Reisetag möglich. Nicht berücksichtigt ist in dieser Darstellung der Faktor Reisezeit. So kann es zu sehr langen Umsteigezeiten kommen, die ein hier gezeigtes Reiseszenario unpraktikabel machen. Wer mögliche Ziele gefunden hat, kann seine Reisepläne mit den bekannten Auskunftsdiensten der Deutschen Bahn oder anderer Anbieter konkretisieren.