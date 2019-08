Ein Thema mit „alternativen“ Positionen klar besetzen, mit Protest-Attitüde gegen die Regierungspolitik ins Umfragehoch - und durch einen innerparteilichen Machtkampf wieder abwärts in der Wählergunst. So verlaufen die Konjunkturzyklen der AfD - bislang. Am Ende jeder Phase ist die Partei stets weiter nach rechts gerückt.

Die einzelnen Umfragen in den Bundesländern ("Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre ...?") zeigen im Vergleich zum Deutschland-Trend , wie sich die Zustimmung für die AfD auseinander entwickelt hat - besonders zwischen Ost und West.

Die AfD setzt sich in den ostdeutschen Bundesländern deutlich vom Bundestrend ab. Das war nicht von Anfang an so. In der ersten Phase unter Lucke entwickelten sich die Umfragewerte in den Ländern zunächst ähnlich. Zwar lagen sie in Sachsen und Thüringen schon 2013 über dem Mittel zur bundesweiten Sonntagsfrage - und nach dem Einzug in die dortigen Landtage 2014 erst recht. Doch von einem Gleichschritt im Osten konnte noch nicht die Rede sein: So fand die AfD in Mecklenburg-Vorpommern lange weniger Anklang als in vielen westlichen Bundesländern.

Das änderte sich drastisch mit der Flüchtlingskrise. Seit Anfang 2016 liegen die Umfragewerte in Ostdeutschland stets deutlich über dem West-Durchschnitt. Und mit hohen Wahlergebnissen ist die AfD im Osten mittlerweile auch stärker in der regionalen Politik verankert. Dies vergrößert den Abstand. Trotz der Etablierung in Gemeindevertretungen und Landesparlamenten gilt sie in Ostdeutschland nach wie vor auch als Denkzettel-Partei.

Ost und West so weit auseinander wie nie

In den alten Bundesländern hat die Partei dagegen ihren Zenit möglicherweise überschritten. Der Abstand in den Umfragen zwischen Ost und West ist so groß wie noch nie. Und seit diesem Frühjahr entwickeln sich beide Teile sogar gegenläufig. Ob sich dieser Trend fortsetzt, ist noch unklar.

Es könnte sein, dass sich hier der Beginn einer weiteren Phase abzeichnet – die der AfD als Ostpartei, eine „Höcke-Phase“. Ist die Partei in Brandenburg, Sachsen und Thüringen so erfolgreich, wie es die Umfragen vorhersagen, wird der völkische „Flügel“ um den Thüringer Landeschef an Einfluss gewinnen. Die innerparteilichen Kämpfe, die jetzt schon viele Landesverbände auch im Westen lähmen, dürften dann nur noch härter werden.