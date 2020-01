So groß ist der Brand in Australien - im Vergleich zu Ihrer Gegend Die Buschfeuer in Australien haben apokalyptische Dimensionen erreicht: Rund zehn Millionen Hektar sind bislang niedergebrannt. Verschieben Sie den Kreis auf der Karte übertragen Sie damit das Ausmaß der verbrannten Fläche auf jeden Ort der Welt.

Ein Kontinent brennt: Rekordtemperaturen und Monate schwerer Dürre haben massive Buschfeuer in Australien entfacht. Das Feuer hat apokalyptische Dimensionen erreicht. Mehr als zehn Millionen Hektar brannten bislang nieder (Stand: 8. Januar). Das entspricht der kompletten Landmasse von Island - oder den Ausmaßen, als wäre ganz Süddeutschland abgebrannt. Der orangene Kreis auf der Karte stellt diese bislang niedergebrannte Fläche dar. Sie können ihn an jeden beliebigen Ort dieser Erde verschieben. Oder geben Sie über die Suchmaske einen Ort ein, um zu ermessen, wie groß das Feuer in Ihrer Gegend wäre. Gigantische Rauchfahne zieht bis Südamerika Seit Beginn der großen Feuer im Oktober sind landesweit bis Anfang Januar mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Häuser wurden zerstört. Auch die Schäden für die Tierwelt sind immens: Nach vorsichtigen Schätzungen von Naturschützern kamen mindestens eine Milliarde Tiere um. Die Rauchfahne der Buschbrände ist gigantisch: Sie überquerte in der ersten Januarwoche über 11.000 Kilometer den Pazifischen Ozean und erreichte Chile und Argentinien. Über Neuseeland, das 2000 Kilometer von Australien entfernt liegt, färbte sich der Himmel gelb und orange. Und es ist längst nicht vorbei: Die Behörden befürchten, dass die Feuer in Australien noch Monate brennen.

Australien in Flammen Ein Känguru flieht an Silvester vor dem Feuer - vorbei an einem brennenden Haus in der Kleinstadt Lake Conjola, nahe des gleichnamigen Sees im Bundesstaat New South Wales Foto: Matthew Abbott/The New York Times/laif

Grün im Oktober - nun in Rauch gehüllt Verschieben Satellitenbilder zeigen, wie es rund um Lake Conjola vor den Buschbränden aussah - und den dichten Qualm Ende Dezember Satellitenfotos: 2019 Planet Labs, Inc

Tropfen auf den brennenden Wald Auch im Bundesstaat Victoria ist die Feuerwehr im Dauereinsatz: Ein Löschhubschrauber fliegt über ein Buschfeuer in der Region East Gippsland Shire Foto: State Government Of Victoria/dpa

Im Galopp vor den Flammen Ein Pferd flieht in der Silvesternacht vor den Buschfeuern in einem Wohngebiet nahe der Stadt Nowra (New South Wales) Foto: Saeed Khan/AFP

Innere Glut Ein Baum brennt von innen aus - noch Stunden nachdem die Feuerfront am 5. Januar über die Gegend um Bundanoon in New South Wales vorbeigezogen ist Foto: Brett Hemmings/Getty Images

Ausgebrannt Von diesem Auto auf der Quinlans Street in Quaama (New South Wales) blieb nach einem nächtlichen Buschfeuer am 6. Januar nichts übrig Foto: Saeed Khan/AFP

Geretett Ein Wildtierretter trägt einen Koala auf Kangaroo Island. Auf Australiens drittgrößter Insel könnten 25.000 Koalas umgekommen sein, die Hälfte der dortigen Population, schätzen Naturschützer Foto: David Mariuz/AAP/dpa

Bedrohliche Rauchfront Lake Conjola: Boote werden an Land gezogen, während Rauchwolken über dem Ufer auf der anderen Seite des Canjola-Sees aufsteigen Foto: Robert Oerlemans/AP/dpa

Gigantische Qualmwolke Verschieben Ein Blick aus dem All zeigt das Ausmaß der gelblichen Rauchwolken, die im Januar von Australien bis an die Küsten Südamerikas gezogen sind, im Vergleich zu der Zeit vor den großen Bränden Satellitenfotos: NASA Worldview

Im Flammenmeer Feuerwehrleute kämpfen in der Silvesternacht gegen den starken Wind, um die nahe gelegenen Häuser in der Nähe der Stadt Nowra (New South Wales) zu schützen Foto: Saeed Khan/AFP

Tot auf Kangaroo Island Ein totes Känguru hängt auf Kangaroo Island in einem Zaun fest. Rund 800 Millionen Tiere sind bis Jahresbeginn nach vorsichtigen Schätzungen allein in New South Wales umgekommen Foto: David Mariuz/AAP/dpa