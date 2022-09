Mit dem Verbraucherpreisindex verfolgt Destatis die Preisentwicklungen von 645 Waren und Dienstleistungen und berechnet daraus monatlich die Inflationsrate für Deutschland - mit der Ausgabengewichtung eines Durchschnittshaushalts. Die Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) zeigen, welchen Anteil die Ausgaben in den Warenkörben verschiedener Haushaltstypen einnehmen. Die letzte EVS-Erhebung fand 2018 statt, sodass die durchschnittlichen Ausgaben Veränderungen der Konsummuster in den letzten Jahren - z. B. aufgrund der Corona-Pandemie - nicht berücksichtigen.



Um die Teuerungsraten für verschiedene Haushaltstypen zu ermitteln, wurden beide Datensätze abgeglichen - also die Preisentwicklungen einzelner Posten mit der haushaltsspezifischen Gewichtung der Ausgaben. Dafür wurden Posten aus dem Verbraucherpreisindex manuell den einzelnen Konsumausgaben laut EVS-Erhebung zugeordnet.



Wo die Zuordnung einzelner Posten nicht passend möglich war, wurden übergeordnete Kategorien verwendet. Zum Teil wurden mehrere Verwendungszwecke aus dem Verbraucherpreisindex einem Konsumposten aus der EVS-Erhebung zugeordnet. In diesen Fällen wurden gleichgewichtete Durchschnitte gebildet. In allen anderen Fällen wurden exakt die Daten vom Verbraucherpreisindex zur Preisentwicklung übernommen.



Für die Modellhaushalte wurde das jährliche Nettoeinkommen gleichermaßen auf die Monate aufgeteilt. Gehaltserhöhungen, Einmalzahlungen, Steuern und Abgaben wurden also jeweils über Datensätze Jahr verteilt. Für das laufende Jahr 2022 sind Erhöhungen des Haupteinkommens im tatsächlichen Monat berücksichtigt. Bei Einmalzahlungen, Steuern und Abgaben gelten bisherige Monatsdurchschnitte. Einkünfte, die später als August 2022 ausgezahlt wurden oder noch ausgezahlt werden sollen, sind nicht berücksichtigt.



Bei den konkreten Modellhaushalte wurde jeweils auch eine Sparquote bei der Entwicklung der Kaufkraft des gesamten Haushaltseinkommens berücksichtigt. Dabei wurde für den Sparanteil eine Kaufkraft-Entwicklung von 0 Prozent angenommen, d. h. durchschnittliche Erträge der Sparanlagen bzw. Kursgewinne gleichen die Inflation aus. Mit dieser Annahme wird die Inflationsbelastung der Haushalte auf die Lebenshaltung deutlicher und vergleichbarer. Mögliche Änderungen des Sparverhaltens aufgrund von Preissteigerungen sind dabei aber nicht berücksichtigt.