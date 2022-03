1993 1996 2007 2015 2021

Karte aktivieren

Konflikte in Nordost-Afrika, Flucht von Venezuelaner*innen

3,7 Millionen Menschen, die Syrien verlassen haben, leben in der Türkei. Die erneute Machtergreifung der Taliban in Afghanistan zwingt Millionen auf die Flucht - diese sind in den Daten (Stand: Juni 2021) aber noch nicht abgebildet. Venezuelaner*innen gehören nach Jahren andauerndem Krisenzustandes zu den größten Gruppen Geflüchteter weltweit, die meisten suchen in Peru und Kolumbien Schutz. Der mittlweile über 30-jährige Bürgerkrieg in Somalia hält Menschen weiterhin im Exil. Menschen aus Sudan, Südsudan, DR Kongo und der Zentralafrikanischen Republik fliehen wegen Bürgerkriegen und Konflikten in Nachbarstaaten.