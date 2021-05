Wie hier bei Köln sind viele Wälder in Deutschland dem Klimawandel nicht gewachsen. Laut Waldzustandsbericht sind noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984 so viele Bäume abgestorben wie im vergangenen Jahr. Das Thuenen-Institut, das jedes Jahr den Bericht für die Bundesregierung erstellt, bilanzierte Ende Februar, „dass der Klimawandel endgültig und für alle sichtbar im deutschen Wald angekommen ist”.

Der Kölner Königsforst ist gerade in Corona-Zeiten ein unverzichtbares Naherholungsgebiet für die von der Pandemie geplagten Großstädter. Doch seit dem Hitzesommer 2018 ist die grüne Lunge Kölns an vielen Stellen erdig braun statt sattgrün, wie der Satellitenbild-Vergleich zeigt. Denn durch lang anhaltene Dürre ist der Wald ein Hotspot der Borkenkäferplage . Die Schädlinge haben es leicht, den unter Trockenstress stehenden Bäumen den letzten Rest zu geben.

Schad- oder Totholzmengen sind Schätzungen der Förster*innen und anderer Wald-Verantwortlicher zu der Gesamtmenge an totem Holz, das in einem Jahr entstanden ist. Diese Schätzungen basieren vor allem auf der Menge Holz, das aus geschädigten Wäldern entfernt werden muss oder bereits heraustransportiert wurde.

Wie im Kölner Königsforst ist nun überall in Deutschland die Fichte das neue Sorgenkind (44 Prozent mittlere Kronenverlichtung). In Monokultur für Holzgewinnung gepflanzte Baumplantagen reagieren besonders empfindlich. Die aktuelle Waldkrise ist so vor allem eine Forstkrise. Umweltverbände fordern schon seit Jahren eine konsequente Waldwende - von den anfälligen Nadelforsten hin zu naturnahen Laubmischwäldern.

In deutschen Wäldern gibt es kaum noch Bäume, die nicht leiden: Als gesund gelten solche mit einer Kronenverlichtung von weniger als 10 Prozent. Mittlerweile ist das nur noch jeder fünfte Baum. Anders als bislang steigt auch bei Nadelbäumen die Kronenverlichtung seit 2018 deutlich an.

Wie gesund ein Baum ist, zeigt seine Krone: Je belaubter sie ist oder je mehr Nadeln sie hat, desto besser der Kronenzustand. Und der war insgesamt noch nie so schlecht seit der Erhebung. Alle untersuchten Bäume hatten im Durchschnitt 26,5 Prozent weniger Nadeln oder Laub in der Krone als bei einem gesunden Baum üblich. Mit diesem Wert lag die mittlere Kronenverlichtung erstmals im roten Bereich.

Wie sich der Klimawandel selbst befeuert

Die Wälder gehen aber nicht nur durch Klimawandel kaputt. Ihr Verlust treibt die Erderwärmung zusätzlich an – weil nun riesige CO₂-Speicher fehlen. Bäume brauchen den Klimakiller zum Leben. Sie verwandeln CO₂ in Kohlenstoff, der im Holz steckt. Laut letzter Bundes-Kohlenstoff -Inventur sind so 412 Tonnen Kohlendioxid in einem Hektar deutschem Wald gebunden – in Form von Kohlenstoff in Bäumen sämtlicher Altersgruppen und ihren umliegenden Pflanzen.

Wald funktioniert aber nicht als unendliche, einseitige CO₂-Umwandlungs-Maschine, sondern auch in die andere Richtung: Den gespeicherten Kohlenstoff geben Bäume auch wieder als CO₂ in die Atmosphäre ab, sobald sie verrotten oder verbrennen – ob als Brennholz oder bei Waldbränden, zu denen es durch die zunehmende Hitze und Trockenheit vermehrt kommt. So befeuert sich der Klimawandel selbst.

Ein Jahr CO₂-Ausstoß steckt in 15,5 Prozent der deutschen Waldfläche

Aufforsten allein wird die zunehmende Erderwärmung nicht stoppen können, auch kein Bäumepflanzen als CO₂-Ausgleich für die letzte Flugreise. Zumindest nicht schnell. Und die Zeit drängt zum Erfüllen des Pariser Klimaziels von 1,5 Grad.

Doch Bäume brauchen Zeit, bis sie zu großen CO₂-Speichern heranwachsen. Allein Deutschlands CO₂-Emissionen eines Jahres (2019: 739 Mio. Tonnen) stecken in 15,5 Prozent der deutschen Waldfläche, deren Bäume durchschnittlich 77 Jahre wachsen mussten.

Unser CO₂-Ausstoß im Waldvergleich – Rechnen Sie die Dimensionen um!

Wie groß ist das Waldstück, in dem das CO₂ eines Urlaubsflugs gespeichert ist? In welcher Waldfläche steckt ein Jahr CO₂-Ausstoß bei der Viehhaltung in Deutschland? Oder bei der Braunkohleproduktion? Wählen Sie ein Beispiel oder jeden beliebigen CO₂-Verbrauch in Tonnen – und sehen Sie das Außmaß in Wald-Äquivalenten.